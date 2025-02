Inaugurata la nuova aula multimediale alla scuola "Segantini"

E' stata inaugurata nei giorni scorsi, all'Istituto comprensivo "Segantini" di Asso, la nuova aula multimediale.

Fondi da Comune e Regione

Realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Asso e Regione Lombardia (che hanno sostenuto il costo dell'opera rispettivamente per 25mila e 99mila euro), rappresenta un'importante risorsa didattica per gli studenti. Presenti all'inaugurazione, sabato scorso, la dirigente scolastica Carmela Mastroianni, la vicepreside della primaria Annalisa Andreoletti e una docente coinvolta nel progetto, Arianna Pina. Alla giornata ha partecipato anche l'Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Tiziano Aceti (in carica ancora per pochi giorni) e l'assessore alla Cultura e Istruzione Clara Giacconi.

"Sono veramente felice di inaugurare quest’aula insieme all’Amministrazione, per diverse ragioni - così la preside - E' ormai ampiamente riconosciuta l’importanza degli ambienti di apprendimento nella formazione dei nostri ragazzi, lo sviluppo di metodologie innovative come il lavoro di gruppo e di laboratorio sono rese ancora più funzionali in un ambiente digitale. Mi rende orgogliosa vedere la sinergia tra scuola e istituzioni, lavorare insieme per la formazione dei ragazzi è essenziale e questo progetto ne è la dimostrazione".

L'idea di realizzare l'aula è nata da un incontro tra scuola e Comune due anni fa. Grazie al bando "Scuola digital smart 2024", infatti, sarebbe stato possibile finanziare il progetto. "Abbiamo colto subito l’opportunità e ci siamo affidati a due docenti con molta esperienza nelle nuove tecnologie, che hanno preso in carico l’intero progetto - ha aggiunto la vicepreside - È stato vinto il bando e il Comune ha contribuito con i lavori strutturali. Nel frattempo, le nostre colleghe si sono occupate della parte software, pensando alla migliore configurazione dell’aula per i bambini della scuola primaria".

Al via le attività sperimentali

A sottolineare la valenza didattica ed educativa dell'aula, in un momento di piena transizione digitale in cui la tecnologia entra a far parte della nostra quotidianità lavorativa, la docente Pina: "Ci permetterà di personalizzare i contenuti per i nostri studenti e di stimolare la loro curiosità. Inoltre, è uno spazio che favorisce il lavoro di gruppo e l’interazione, dando agli studenti la possibilità di relazionarsi con ciò che il mondo digitale ha da offrire".

Per rendere l'aula pienamente operativa, i docenti stanno seguendo un corso di formazione con un tecnico informatico. Nel corso del secondo quadrimestre, appena avviato, cominceranno le attività sperimentali con le classi: ognuna avrà il proprio account e gli insegnanti potranno gestire i lavori attraverso piattaforme ad hoc. L’aula sarà utilizzata da tutti gli studenti del plesso di Asso.

"Siamo davvero soddisfatti di aver contribuito a questo progetto, che è un fiore all’occhiello per la nostra Amministrazione - così il sindaco Aceti - La collaborazione con la scuola è stata fondamentale e sono orgoglioso del risultato che oggi vediamo concretizzarsi. È un importante effetto del lavoro svolto in questi anni dalla nostra Amministrazione a fianco della scuola, per garantire il miglior percorso educativo possibile per i nostri ragazzi. Nonostante l’imminente conclusione del mio mandato, garantisco la massima collaborazione anche per il futuro e lascio a chi mi sostituirà nei prossimi mesi l’indicazione allo studio di un progetto per il pre e il post scuola. Si tratta di un servizio importante per le famiglie che iscrivono i loro figli alla scuola di Asso, oggi più che mai punto di riferimento e di eccellenza educativo e didattico per tutta la Vallassina e i paesi limitrofi".