Asso celebra i suoi cittadini protagonisti per impegno e dedizione

La comunità di Asso ha celebrato i suoi cittadini, protagonisti per impegno e dedizione, vero orgoglio del territorio

Il bilancio del sindaco e le borse di studio

La serata di lunedì 23 dicembre ha visto la comunità di Asso riunita in Sala consiliare, per gli auguri del sindaco Tiziano Aceti e dell’Amministrazione assese.

Ha aperto la serata il sindaco con un bilancio delle opere svolte durante l’anno dal Comune nei diversi ambiti, dai lavori pubblici alla cultura, dal sociale, all’istruzione, al turismo.

A seguire, hanno rappresentato l’anima di Asso i giovani che quest’anno hanno meritato le varie borse studio istituite come riconoscimento e stimolo per la loro crescita futura. La borsa di studio Giacomo e Maria Levati, per licenziati 3^media Istituto Segantini di Asso con il massimo dei voti, ha premiato Linda Cupidi e Chiara Giangreco a pari merito, con 125 euro ciascuna. La borsa di studio Corti Valerio per gli studenti della scuola superiore dalla 1° alla 4° classe, ha premiato con 250 euro a testa le due sorelle Martina e Sara Molteni, entrambe frequentanti il Liceo Carlo Porta scienze umane. Tra i giovani laureati, Manlio Antonio

Forni e Gioele Barbano hanno ottenuto i premi istituiti dal Comune di Asso, rispettivamente di 1000 e 500 euro, con laurea magistrale 110 Lode e varie pubblicazioni.

I riconoscimenti

Un sentito riconoscimento è andato poi alle figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del paese, distinguendosi per il loro impegno e per la passione con cui hanno contribuito al benessere e alla crescita della comunità: alla Caritas Parrocchiale di Asso il premio della Bontà in memoria dei coniugi Uberto e Anna Valsecchi per un importo di 600 euro, perché operando in sinergia con i servizi sociali del comune, il gruppo Caritas contribuisce a dare maggiore efficacia

agli interventi di sostegno a favore di coloro che si trovano in uno stato di disagio sociale o economico, e a quattro cittadini segnalati all’Amministrazione per le Civiche Benemerenze.

Il primo, commosso riconoscimento dell’Amministrazione comunale e del numeroso pubblico presente, è andato alla memoria di Ivano Corà: volontario presso la Protezione Civile di Asso, Guardia Ecologica Volontaria e Presidente della Pro Asso, Ivano Corà è stato un esempio di dedizione e amore per il proprio territorio. Nel corso della sua vita, Ivano ha colto ogni opportunità per migliorare e valorizzare Asso, dedicando il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della collettività.

Per meriti sportivi, si è distinta l’assese Laura Spreafico: punto di riferimento della Nazionale Italiana di pallacanestro femminile ha portato il nome di Asso sui palcoscenici sportivi internazionali. Oltre ai suoi successi in campo, si è distinta per il suo impegno nella promozione dei valori dello sport, ispirando generazioni di giovani con la sua determinazione e professionalità.

Un fiore all’occhiello del Gruppo Alpini di Asso è la Fanfara Alpina di Asso “Angelo Masciadri”. Fondata nel 1969, ha partecipato con passione e dedizione a innumerevoli manifestazioni civili e religiose in Italia e all’estero, divenendo simbolo di coesione, tradizione e orgoglio per la nostra comunità.

Per aver svolto con straordinaria dedizione la professione di Medico di Famiglia ad Asso, un doveroso riconoscimento è andato a Massimo Tognacca, che per oltre 35 anni, ha fatto della cura delle persone una vera e propria missione, ponendo l’ascolto e il benessere della comunità al centro del suo operato.

Ha allietato la serata con canti natalizi il coro “Note dal Cuore”, la partecipazione della cittadinanza numerosa e appassionata si è conclusa con brindisi e panettone e un augurio di buone feste da tutta l’Amministrazione.