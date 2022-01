in edicola

Era l'unico a vendere prodotti per la quotidianità in centro paese.

Con l’arrivo del nuovo anno è venuto meno un punto di riferimento per tutti i cittadini di Asso: dopo ottant’anni di attività, infatti, la serranda dell’alimentari di Piazza Mazzini è stata abbassata definitivamente il 29 dicembre scorso.

Asso, ha chiuso lo storico alimentari dopo 80 anni di attività: "Cerchiamo un nuovo gestore"

Negli anni, il negozio di alimentari è diventato sempre più importante per il paese: attualmente era infatti l’unico negozio che vendeva prodotti di ogni tipo per le necessità quotidiane. I proprietari si godono la meritata pensione e sperano di trovare un nuovo gestore: "Il negozio fa un certo fatturato e in paese era l’unico a gestire una buona varietà di prodotti: mi dispiace che a oggi non ci sia nessuno a continuare l’attività".

Chiunque fosse interessato può contattare i proprietari al numero 031 681383.

