"Asso in Musica": concerto per pianoforte “Racconti dal Romanticismo"

Secondo appuntamento con il festival di Musica Cameristica "Asso in Musica": concerto sabato 25 maggio, alle 21, in Sala Consiliare ad Asso.

“Racconti dal Romanticismo”, concerto

La pianista macedone Elena Janeva eseguirà “Variazioni su tema op. 9” di J. Brahms e “Studi sinfonici op. 13” di R. Schumann. "Asso in Musica”, giunto alla sua seconda stagione, è un festival organizzato dal Comune di Asso assessorato Cultura, che si avvale della direzione artistica di due giovani professioniste originarie della nostra zona e ben conosciute dai nostri concittadini: la violista Sara Fazio e il soprano Dafne Colombo.

“L’ottima acustica della nostra Sala Consiliare, ci ha permesso di organizzare un programma di alto livello” dice l’assessore alla Cultura Clara Giacconi. “Dopo il successo della prima serata, tenutasi in occasione della Festa del Libro, il 17 maggio, ci aspettiamo l’affluenza di un pubblico attento e interessato alla grande musica anche per gli altri concerti in cartellone. Quest’anno, inoltre, abbiamo il grandissimo piacere di collaborare con la Fondazione Accademia di Imola, ospitando alcuni allievi nelle ultime due serate del Festival”.

Sei serate con organici e musiche differenti

Durante il corso delle sei serate, organici differenti proporranno musiche e generi diversi spaziando da Mozart fino ai giorni nostri. A condurci in questo viaggio, diciotto giovani musicisti, accolti dalle risonanze suggestive della Sala Consiliare di Asso. I prossimi appuntamenti in programma saranno: sabato 1 giugno con “Inesplorando jazz” del quartetto Unlkd; venerdì 14 giugno con “Vis a vis”, musiche di Jolivet e Piazzolla dell’Obsequio Duo; sabato 22 giugno con “Effetto Haydn” del Quartetto Celeste; sabato 29 giugno con musiche di Ravel e Brahms del Quartetto Amantine. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito, in Sala Consiliare ad Asso, Via Matteotti 6. Disponibile il Libretto di Sala con approfondimenti sui brani proposti e sui musicisti.