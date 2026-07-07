Un decennale indimenticabile quello celebrato dall’associazione Asso Incontra Sabato 4 Luglio, che ha letteralmente riempito Piazza Mercato con una marea di persone.

Asso Incontra festeggia 10 anni: piazza piena per il grande evento in paese

La formula che unisce buona cucina, convivialità e grande musica si è confermata ancora una volta vincente, richiamando pubblico non solo da Asso, ma da tutta la Vallassina, dall’Erbese e dalla provincia di Como.

A testimoniare l’importanza della serata e il valore sociale che l’associazione ricopre per il territorio, non è mancato il grandissimo supporto delle istituzioni. Ai festeggiamenti ha partecipato ufficialmente l’Amministrazione Comunale di Asso, che ha patrocinato l’evento, insieme al Consigliere regionale Anna Dotti e all’Assessore della Comunità Montana Barbara Zuccon. La loro presenza unita ha sottolineato il forte legame tra le realtà di volontariato locale e gli enti del territorio, tutti concordi nel valorizzare le iniziative che tengono vive le comunità della Vallassina.

I festeggiamenti sono iniziati alle ore 19:00 con l’apertura dell’area ristorazione. La cucina è stata presa d’assalto fin dai primi minuti, mettendo a dura prova i volontari, che con qualche difficoltà ma sempre con il sorriso hanno saputo gestire il grande flusso di ordinazioni.

Grande curiosità e apprezzamento anche per l’atteso ritorno del BarCollo, l’angolo bar che ha rinfrescato la serata a suon di cocktail diventando fin da subito il punto di ritrovo della festa.

A infiammare definitivamente la piazza ci ha pensato la Noxout Cover Band. Il concerto live, iniziato alle 21:30, ha trasformato Piazza Mercato in un’arena a cielo aperto: due ore di musica ed energia pura che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola il pubblico di ogni età.

“Vedere la piazza così piena è stata un’emozione indescrivibile,” commentano entusiasti dal direttivo di Asso Incontra. “Il grazie più grande va a chi ha festeggiato con noi e ai fantastici volontari che hanno lavorato instancabilmente. Questo decennale non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza.”

Prossimi appuntamenti

L’estate di Asso Incontra, infatti, non si ferma qui. Il direttivo ha già annunciato i prossimi attesissimi appuntamenti in calendario:

Venerdì 17 Luglio: Ore 21 Serata culturale in Sala Consiliare “Otto Dix, per un’estetica del brutto” di e con Mark Kree e Franco Napoli. Uno spettacolo speciale che unisce teatro di narrazione, aneddoti d’arte e musica dal vivo, capaci di far rivivere la vita e il tempo di uno dei grandi protagonisti del Novecento.

Sabato 1 Agosto: Il grande ritorno di “Asso Oscura”, suggestivo percorso guidato serale per le vie del vecchio borgo animate dall’apparizione di personaggi misteriosi, tra storia e leggenda;

Domenica 13 Settembre: in collaborazione con Agenzia Eolo Viaggi, gita a Torino – aperte le iscrizioni