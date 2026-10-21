Asso rinnova la convenzione con la Croce Rossa: più servizi per i cittadini

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Asso rinnova la convenzione con la Croce Rossa: più servizi e sostegno concreto per i cittadini.

Per il biennio 26-27

Trasporto per visite ed esami, accompagnamento dei minori con disabilità, supporto agli anziani e tariffe agevolate per raggiungere le strutture sanitarie: il Comune rinnova la convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Triangolo Lariano per il biennio 2026-2027, confermando una collaborazione finalizzata a garantire servizi di trasporto sociale e sanitario a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori con disabilità e a chi si trova in condizioni di bisogno. L’accordo mette a disposizione della comunità una serie di servizi concreti, pensati per agevolare gli spostamenti verso le strutture sanitarie e i centri specializzati, sostenendo le persone che incontrano maggiori difficoltà nel raggiungerli autonomamente.

Si tratta di un servizio importante per essere vicini alle persone e alle famiglie che hanno più bisogno, ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Antonella Mazza:

“Il rinnovo di questa convenzione rappresenta un impegno concreto nei confronti della nostra comunità. Come Amministrazione riteniamo fondamentale prestare attenzione alle

esigenze quotidiane delle persone più fragili e delle loro famiglie. Poter contare sulla collaborazione della Croce Rossa significa mantenere un riferimento importante sul territorio e offrire opportunità di supporto a chi ha bisogno di raggiungere una struttura sanitaria, effettuare un esame o accompagnare un familiare presso un centro specializzato”.

Tanti servizi per la cittadinanza

Per la comunità saranno disponibili vari servizi, come il trasporto per minori con disabilità verso i centri specializzati per il diritto allo studio; i prelievi del sangue per gli over 65, la cui frequenza è generalmente settimanale e viene concordata direttamente con la Croce Rossa. Per i residenti che si trovano in condizioni di bisogno è previsto un servizio di trasporto per

esigenze sanitarie, gratuito per l’utente, da concordare con i Servizi Sociali comunali. La convenzione prevede inoltre tariffe calmierate per i trasporti di andata e ritorno per raggiungere Como, Erba e Lecco, sia in autovettura sia in ambulanza. La prenotazione deve essere concordata direttamente con la Croce Rossa almeno due giorni prima dell’utilizzo del servizio. La collaborazione comprende anche servizi gratuiti di assistenza sanitaria AREU in occasione di manifestazioni ed eventi promossi dal Comune.

Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di accesso, i cittadini possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Asso.

“Il rinnovo di questa convenzione conferma la volontà della nostra Amministrazione di essere vicina ai cittadini – ha aggiunto Mirko Donadini Pina, sindaco di Asso – soprattutto a chi affronta maggiori difficoltà nella vita quotidiana. La collaborazione con la Croce Rossa è un valore importante per il nostro territorio: ringrazio il Comitato del Triangolo Lariano, il presidente Granata e tutti i volontari per la disponibilità, la professionalità e l’impegno con cui garantiscono servizi fondamentali per i nostri cittadini”.

(Nella foto una delle iniziative della Cri Triangolo Lariano nelle scuole)