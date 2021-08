Nel secondo anniversario della morte di Enrica Sangiorgio Cavenaghi, presidente dell’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano dal 1997 al 2019, due messe in suo suffragio saranno celebrate domenica 29 agosto a Erba.

Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano ricorda l'ex presidente a due anni dalla scomparsa

La prima, alle 9, nella chiesa di Sant’Eufemia (in cui abitualmente lei partecipava alla celebrazione vigiliare del sabato pomeriggio); la seconda, alle 18, nella chiesa di San Maurizio, nella frazione di Mevate (a cui la sua famiglia era particolarmente legata). Enrica Sangiorgio Cavenaghi è scomparsa il 29 agosto 2019 a 84 anni. Ha presieduto l’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano per 22 anni, dalla fondazione del sodalizio fino alla sua morte, guidandola con generoso impegno, assoluta dedizione e intelligente lungimiranza. Martedì 31 agosto, festa di Sant’Aristide, un’altra messa sarà celebrata alle 17 nella chiesa di San Maurizio, in questo caso in suffragio dello stesso padre Aristide, di Enrica Sangiorgio, del dottor Luigi Farina (presidente onorario dell’Associazione, scomparso il 6 maggio scorso a 80 anni) e dei defunti del lebbrosario e della missione di Marituba. Negli stessi giorni, secondo gli orari locali, anche a Marituba saranno celebrate Messe con le medesime intenzioni.

(Nella foto Enrica Sangiorgio con il dottor Luigi Farina, presidente onorario dell’associazione, scomparso il 6 maggio scorso)