Associazione Arcobaleno: due eventi per sostenere Casa di Dario

L'Associazione Arcobaleno Odv di Ponte Lambro, impegnata da anni nel supporto a persone con disabilità e nella promozione dell’inclusione sociale, ha in programma due eventi solidali per il mese di settembre, finalizzati a sostenere il progetto "In Viaggio con la Comunità" di Casa di Dario.

Casa di Dario

La struttura, che accoglie 10 persone con disabilità, è una vera e propria famiglia, dedicata non solo all’assistenza quotidiana, ma anche a favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso diverse iniziative. Casa di Dario offre un ambiente accogliente, dove gli ospiti possono partecipare attivamente a iniziative culturali e attività socialmente utili, volte a migliorare il benessere di tutti i partecipanti.

Il progetto "In Viaggio con la Comunità", in particolare, prevede un calendario di attività che coinvolge non solo gli abitanti della casa, ma anche altre comunità locali e residenze per anziani della Lombardia. Queste iniziative sono rese possibili grazie al sostegno di donazioni, che permettono di migliorare i servizi offerti e di organizzare nuove attività.

Le iniziative a settembre

In quest’ottica, a settembre si terranno due eventi significativi: il primo il 15 settembre, il secondo il 24.

Domenica 15 settembre la Camminata di solidarietà "In cammino con Nicola", con il contributo dalla Regione Lombardia, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del “dopo di noi”. La marcia/corsa (disponibili due percorsi) coinvolge quest’anno diverse comunità e associazioni lombarde: Villa Comerio di Busto Arsizio, La Rosa Verde di Ronco Briantino e Vimercate, nonché i giovani del territorio del centro “Lo Snodo”, per sottolineare l'importanza di costruire reti di supporto per le persone con disabilità.

Martedì 24 settembre ci sarà la Cena di beneficenza con Giuseppe Bergomi, icona del calcio italiano, insieme al giornalista Mauro Meazza. La serata si preannuncia un’occasione unica per incontrare uno dei più grandi campioni dello sport, godendo di una cena raffinata in un’atmosfera conviviale. I fondi raccolti durante la cena saranno destinati al progetto “In viaggio con la Comunità”, contribuendo all'acquisto di un pulmino necessario per le attività di Casa di Dario. L’iniziativa è inserita nel “Giro dell’Italia che dona” (Istituto Italiano della Donazione).

"Questi eventi non solo rappresentano un’opportunità per raccogliere fondi, ma anche per rafforzare il senso di comunità e solidarietà che caratterizza l'Associazione Arcobaleno e Casa di Dario. Ogni contributo è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri ospiti e per continuare a offrire un sostegno socio-assistenziale completo", spiegano dall'associazione.