Familiarmente Noi invita a un apericena

Si terrà giovedì 13 ottobre alle 20 presso la Geretta in via Cascina Gera a Eupilio la serata di Familiarmente Noi.

Si fa il bilancio alla conclusione del Festival delle Emozioni

"Grazie all'appassionante lavoro di tutti voi abbiamo raggiunto alcuni obiettivi prefissati e ci proiettiamo verso nuovi progetti per il prossimo anno - si legge nell'invito all'apericena - Sarà un'opportunità per stare insieme e condividere pensieri, opinioni, idee in un momento di relax".

L'apericena inizierà alle 20 e prevede un menu fisso per ogni invitato.