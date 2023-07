Ieri, mercoledì 5 luglio alle 17.30 presso la sede dell’associazione Lo Snodo in stazione a Erba, si è svolta la presentazione dei progetti dell’associazione "Lo Snodo" finanziati dal bando Youth Bank 2022-2023 di Fondazione Comasca per un totale di 16mila e 200 euro.

Associazione Lo Snodo: presentati i progetti vincitori del bando Youth Bank

I progetti sono stati presentati da: Simone Pelucchi, presidente Associazione Lo Snodo; Angelo Porro, presidente Fondazione Comasca; Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo; Greta Iottini, coordinatrice Youth Bank Erba, Como e Cantù e Patrizia Magretti, direttrice Azienda Consorzio Erbese Servizi alla Persona;

“Youth Bank è la banca dei giovani per i giovani – ha spiegato Greta Iottini – Ogni anno vengono messe a disposizione risorse economiche con l’obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani under 25 alla partecipazione attiva per il benessere della comunità. All’interno del percorso Youth Bank i giovani realizzano progetti e prendono rilevanti decisioni economiche e sociali. Da diversi anni l’associazione giovanile Lo Snodo partecipa con impegno al progetto Youth Bank.”

“Ringraziamo Fondazione Comasca, Fondazione Cariplo e gli enti finanziatori del progetto YouthBank – ha proseguito Simone Pelucchi, presidente dell’Associazione Lo Snodo – per

l’opportunità che viene data ai giovani con il progetto Youth Bank. Questo progetto è fondamentale per Lo Snodo che gestisce da ormai quattro anni gli spazi della stazione.”

I progetti finanziati sono tre.

“Ascoltiamoci” propone un servizio psicologico gratuito rivolto ai giovani del territorio erbese e non solo. “Appuntamento allo Snodo” vuole potenziare il centro giovanile già presente in stazione e gestito dai ragazzi. Ad oggi, Lo Snodo garantisce l’apertura dell’aula studio negli spazi della stazione per oltre 70 ore a settimana; sono inoltre diverse le iniziative proposte in stazione e rivolte a tutta la comunità. “Rock n’ Park” prevede la realizzazione di un grande concerto estivo all’aperto, in cui giovani artisti emergenti e band potranno esibirsi con la propria musica ed arte davanti ad un pubblico numeroso.

“Sono felice di essere qui – ha detto Angelo Porro – perché, dopo averne tanto sentito parlare, ho finalmente conosciuto e scoperto Lo Snodo e la stazione.

Quando ho scoperto questa associazione, mi è sembrato straordinario che un gruppo di giovani sia riuscito a convincere le autorità a fidarsi dei giovani. Qui troviamo la messa in pratica di cosa vuol dire progettare ed ideare.”

“La cosa importante del progetto YouthLab e de Lo Snodo – ha proseguito Enrico Lironi – è che le idee vengono dai giovani e non sono calate dall’alto. La stazione è nata da questo spirito e sono contento che dall’inaugurazione ad oggi il tempo sia stato utilizzato bene e di apprendere di tutte queste iniziative.”

“La stazione – ha ricordato Patrizia Magretti – è nata come luogo contenitore di idee e della voglia di fare dei ragazzi. Ricordo che Lo snodo non ha partecipato solo al bando Youth Bank, ma anche ad altre progettazioni importanti come il bando regionale La Lombardia è dei giovani. In questi anni Lo Snodo è cresciuto e anche il rapporto tra gli enti e ciò sta avendo importanti ricadute.”

La presentazione dei progetti è poi proseguita con gli interventi dal pubblico. È infatti intervenuta Sara Pratobevera del Comitato Genitori della scuola media Puecher in rappresentanza delle 32 realtà del territorio con cui Lo Snodo fa rete e si prende cura degli spazi della stazione. È inoltre intervenuta l’assessore alle politiche sociali del comune di Erba Anna Proserpio.

La conferenza stampa è poi terminata con la consegna del simbolico assegno da parte del presidente Angelo Porro all’Associazione Lo Snodo.