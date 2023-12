Associazione nazionale Carabinieri: corso per l'uso del defibrillatore

Una collaborazione tra Anc e corpo militare Acismom - Esercito Italiano

Ben diciassette volontari hanno "preso il diploma"

Si è svolto ieri mattina, sabato 2 dicembre, nella sede al primo primo piano della stazione di Ponte Lambro il corso Blsd rianimazione cardio polmonare per ben diciassette volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri guidata da Gianmario Colzani. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Anc e corpo militare Acismom - Esercito Italiano. A tenere la lezione sono stati il maresciallo ordinario Maurizio Bona e il maresciallo ordinario Francesco Fanciullo del corpo militare Acismom - Esercito Italiano T Primo - Milano.

Ha presenziato anche il comandante della Radiomobile di Como

"Abbiamo fortemente voluto questo corso. In sede abbiamo un defibrillatore e ora molti di noi sono in grado di utilizzarlo. In questo modo, possiamo dare professionalità ai nostri volontari ed eseguire un servizio di maggiore qualità alla cittadinanza - spiega il presidente di Anc Erba Ponte Lambro, Gianmario Colzani - Il nostro grazie va, oltre che ai formatori che hanno tenuto le lezioni, anche al comandante della Radiomobile di Como, il tenente Salvatore Lo Sciuto, che ha presenziato alla mattinata e che è stato prezioso nella fase organizzativa".

Ecco tutti i nomi dei partecipanti

Oltre al presidente Colzani, hanno preso parte al corso i seguenti volontari di Anc Erba Ponte Lambro: Alessandro Barbaresi, Andrea Bosisio, Maurizio Butti, Antonio Donadio, Omar Corrado Fusi, Bruno Lietti, Fabrizio Luise, Alessandro Magni, Antonio Marasà, Nicolò Pellerani, Salvatore Prestia, Nicola Scigliano, Paolo Stabile, Giuseppe Verdino, Giovanni Iannì e Silvana De Fiorio.