Associazione Nazionale Carabinieri: il nuovo direttivo

E' stato rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Cantù.

La composizione

Alla guida è stato confermato Alberto Tommaso Borroni, come vice è stato rinominato Polo Cattaneo . Questi i consiglieri: Euro Sabatino, Giuliano De Luca, Sandro Girola, Pasquale Maresca e Antonio Falbo. Come segretario è stato nominato Daniele Scisci. L'incarico di revisore dei conti è stato affidato a Luigi Ferrari e a Roberto Barbaro.

La presentazione

Il direttivo è stato presentato nella ex chiesa sconsacrata di Salita Camuzio, nel corso di un incontro pubblico. Tante le iniziative che la sezione canturina dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha in programma per i prossimi mesi, finalizzate a creare momenti di aggregazione e anche di prevenzione. L'intento è di organizzare eventi e mostre che sostengano l'arte e la cultura locale. L'Anc vuole anche coinvolgere le scuole su varie tematiche quali il cyberbullismo e il pericolo circa l'uso di sostanze stupefacenti.