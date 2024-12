Associazioni e Società dilettantistiche sportive cittadine, approvato il bando

Approvato, con delibera di Giunta del Comune di Cantù, il bando per la concessione di contributi a favore delle Associazioni e Società dilettantistiche sportive cittadine.

Bando, ecco i destinatari

Destinatarie saranno le associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte all’Albo Comunale o che presenteranno domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2025, che rispettano uno o più requisiti:

aver ricorso a strutture ed impianti omologati, non disponibili nel territorio Comunale, dotati di caratteristiche tecniche necessarie a garantire lo svolgimento regolamentare di campionati (complessivamente destinati 10.000 euro); aver ricorso a strutture ed impianti, presenti sul territorio comunale, omologati e dotati di caratteristiche tecniche idonee e necessarie a garantire lo svolgimento regolamentare di campionati, a seguito di lavori di cantiere all’interno delle strutture in gestione (complessivamente destinati 2.000 euro); presenza di giovani under 16 tra i tesserati (complessivamente destinati 8.300 euro); adesione per l’anno 2024/2025 all’iniziativa A scuola di sport, promossa dall’Amministrazione Comunale (complessivamente destinati 6.000 euro); collaborazione alla realizzazione della Gran Fondo ll Lombardia 2024 (complessivamente destinati 2.000 euro); affiliazione per l’anno 2024/2025 al Centro sportivo italiano per disputare le diverse competizioni promosse dallo stesso (complessivamente destinati 3.000 euro; partecipazione alla Festa dello Sport 2024 (complessivamente destinati 7.000 euro).

Le domande di contributo potranno essere presentate entro e non oltre le 13 del 31 gennaio 2025 all’Ufficio Protocollo o tramite la posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cantu@pec.regione. lombardia.it. Tutti i dettagli e l’elenco dei documenti richiesti a completamento della domanda saranno disponibili a breve sul sito del Comune di Cantù.

Le parole dell’assessore allo Sport

Così ha dichiarato in merito l’assessore allo Sport del comune di Cantù Giuseppe Molteni: “L'obiettivo è valorizzare il ruolo fondamentale che le associazioni sportive ricoprono nel tessuto sociale del territorio. Lo sport è, infatti, uno straordinario strumento educativo che insegna il rispetto per gli altri, la forza del lavoro di squadra e la capacità di affrontare le sfide con resilienza. Per i giovani, in particolare, l’attività sportiva è occasione unica di crescita personale, una palestra di vita dove imparare i valori e le competenze che li accompagneranno nel loro percorso verso una cittadinanza responsabile e consapevole. Confermando questa iniziativa, vogliamo offrire un supporto concreto alle associazioni sportive locali, riconoscendo il loro insostituibile contributo educativo nel formare le nuove generazioni e nel rafforzare il senso di appartenenza e coesione della comunità”.