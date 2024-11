Associazioni invitate in Municipio per sensibilizzare sulle Cer

Una tavola rotonda per saperne di più sulle Comunità energetiche rinnovabili: appuntamento a Olgiate Comasco

L'invito del Comune alle associazioni

L'Amministrazione comunale, in primis l'assessore Renato Spina, delega alla Transizione ecologica, insiste sull'importanza di veicolare al massimo le potenzialità delle Comunità energetiche rinnovabili. E per sensibilizzare il più possibile, ecco un momento di confronto dedicato alle associazioni olgiatesi. Oggi, giovedì 7 novembre, il mondo del volontariato è invitato a partecipare a un incontro in Sala consiliare: inizio previsto alle 20.45.