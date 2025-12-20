Associazioni unite per il “Natale in piazza”

E stasera concerto delle corali parrocchiali a Cagno.

Le associazioni di Olgiate Comasco unite per il “Natale in piazza”.

L’evento

La giornata di domenica 21 dicembre sarà caratterizzata dall’aggregazione e dalle atmosfere natalizie. Sul piazzale della chiesa bancarelle gastronomiche e con oggetti di artigianato.

Il programma

Il “Natale in piazza” sara dalle 9.30 alle 19.30. Alle 11.45 canti della corale. Alle 14 gara di vin brulé. Alle 15 concorso dei presepi dei bimbi e concerto del Corpo musicale. Alle 17.30 premiazioni. Gli Alpini saranno presenti col menù d’asporto.

Bene gli appuntamenti del “Bianco Natale”

Il cartellone del “Bianco Natale”, coordinato dal Comune, continua quindi a registrare ottima partecipazione. Oggi, sabato 20 dicembre, dalle 15 alle 17 al Medioevo, Babbo Natale, elfi e regali: i bambini sono invitati a partecipare allo speciale addestramento degli elfi. Iniziativa su prenotazione. Nella serata odierna anche il concerto delle corali unite, in chiesa a Cagno. Settimana scorsa, venerdì, l’accensione del presepe sommerso. Domenica 14 dicembre, invece, è piaciuta anche la festa nel quartiere del Bontocco.