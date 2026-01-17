Asst Lariana, a marzo un bando per assumere un nuovo medico di base ad Inverigo. Al momento sono cinque i dottori attivi.

Bando per un nuovo medico

Novità in vista per quanto riguarda i medici di base. Dopo l’addio di due dottori nei mesi scorsi, ad ottobre e dicembre, ecco che a marzo Asst Lariana aprirà un bando per assumere un nuovo medico di base a Inverigo.

La stessa Asst Lariana ha spiegato che il passo indietro delle due dottoresse nei mesi scorsi l’ha portata a cercare un nuovo professionista che possa servire la cittadinanza. Al momento sono cinque i medici attivi, con la comunità che si appoggia in parte su due dottori a Lurago d’Erba e Merone.

“Un numero non così basso per una situazione che non è certamente drammatica come in altri Comuni – spiega il sindaco Francesco Vincenzi – Però è indubbio che serva un nuovo dottore, visto soprattutto i recenti addii”.

Tornare presto a pieno regime

La speranza del sindaco è che in tempi brevi si possa tornare a pieno regime. E da marzo appunto potrebbe esserci una prima svolta, vista l’apertura del bando. L’obiettivo sarà quello di individuare un nuovo medico disponibile all’apertura dello studio ad Inverigo.

“La carenza c’è sicuramente, ma la situazione, come detto, non è così tragica – aggiunge il primo cittadino – Mi auguro si possa presto tornare a pieno regime. Nei mesi scorsi siamo stati deviati sui medici che avevano libertà di prendere nuovi assisti nei Comuni a noi limitrofi. Cosa per altro che ho fatto anche io. L’apertura di un bando è una notizia senz’altro positiva”.

Con l’appoggio a dottori dei paesi limitrofi, gli abitanti hanno dovuto utilizzare necessariamente l’auto per spostarsi.