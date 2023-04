Asst Lariana è tra i 12 centri lombardi che eseguono i test di Ngs per il tumore ai polmoni

Il Sant'Anna, con l'anatomia patologica e il laboratorio di genetica di Asst Lariana, è stato riconosciuto come uno dei dodici centri che in Regione Lombardia potranno eseguire i test di Ngs (Next Generation Sequencing) su adenocarcinomi metastatici del polmone.

"Dietro questa sigla si nascondono opportunità più efficaci e moderne di cura per i tumori. Sempre più spesso, infatti, le diagnosi anatomo-patologiche sono arricchite di informazioni su geni tumorali alterati che le moderne terapie possono colpire per far arretrare e battere la malattia" osserva il dottor Carlo Patriarca, responsabile dell’Anatomia Patologica di Asst Lariana.

Queste nuove tecnologie di sequenziamento genetico hanno un ruolo centrale nell’orientare il trattamento del paziente e sono oggi indispensabili per scegliere le terapie più indicate nei casi in cui i test rilevino la presenza di una mutazione genetica. In base all’esito dell’esame e al profilo molecolare della neoplasia, gli oncologi possono così optare per un farmaco oppure per una combinazione di medicinali.

"Questo riconoscimento è stato reso possibile in virtù dell’esperienza pregressa, anche con metodologie NGS, dei professionisti che operano all’ospedale Sant’Anna e della nuova piattaforma di indagine molecolare che abbiamo acquisito di recente - prosegue Patriarca - e aggiorna le potenzialità diagnostiche offerte ai pazienti seguiti dagli oncologi di Asst Lariana coordinati dalla dottoressa Monica Giordano. Il lavoro vedrà una stretta collaborazione tra diversi professionisti, a partire dai chirurghi che preleveranno il tessuto dal paziente, gli anatomo-patologi e i genetisti che lo analizzeranno e gli oncologi che imposteranno le cure". "La nuova piattaforma di indagine molecolare - aggiunge il dottor Piergiorgio Modena, responsabile del Laboratorio di Genetica - amplia le possibilità di indagine molecolare in molti altri ambiti oncologici, consentendo così di impostare terapie per singoli tumori (cosiddette terapie agnostiche) che non rispondono ai consueti trattamenti e sono tuttavia dotati di mutazioni specifiche per le quali esistono nuove possibilità di cura". "L’acquisizione della nuova piattaforma sostiene la realizzazione di un obiettivo di sviluppo strategico per la rete dei nostri ospedali, per poter garantire un'assistenza ancor più qualificata ai pazienti oncologici, settore in cui registriamo una crescita sia in ambito clinico che chirurgico" sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, il dottor Fabio Banfi.

Il laboratorio di Genetica che ha sede all’ospedale Sant’Anna, opera in conformità agli standard qualitativi indicati dalla SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) e partecipa alle verifiche esterna di qualità dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) e dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) - SIAPEC (Società Italiana Anatomia Patologica e Citologia diagnostica).