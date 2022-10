Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 ottobre 2022, nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna si sono svolte le elezioni per la nomina delle assemblee (presidente e vicepresidente) dei sei Distretti in cui è suddiviso il territorio che ricade sotto Asst Lariana e che coincidono con gli ambiti sociali territoriali dei Piani di zona.

Asst Lariana ha eletto i presidenti e i vicepresidenti delle assemblee dei suoi distretti

Per il Distretto di Como-Campione d’Italia sono stati eletti come presidente Nicoletta Roperto, vicesindaco di Como e assessore alle Politiche Sociali, e come vicepresidente Carlo Ballabio, sindaco di Albese con Cassano; per il Distretto del Medio Lario come presidente Michele Spaggiari, sindaco di Menaggio e come vicepresidente Oscar Gandola sindaco di Cerano Intelvi; per il Distretto di Lomazzo come presidente Daniela Grimoldi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Locate Varesino e come vicepresidente Roberto Fornasiero, sindaco di Fino Mornasco; per il Distretto di Olgiate Comasco come presidente Anna Gargano sindaco di Lurate Caccivio e come vicepresidente Agostino Grisoni sindaco di Ronago; per il Distretto di Cantù-Mariano Comense come presidente Alessandra Pozzoli sindaco di Arosio e come vicepresidente Roberto Moscatelli sindaco di Figino Serenza; per il Distretto di Erba presidente Barbara Zuccon sindaco di Proserpio e come vicepresidente Angela Raffaella Maria Bartesaghi assessore ai Servizi Sociali del Comune di Albavilla.

“Con questa seconda fase (la scorsa settimana si era proceduto con le elezioni per le nomine delle cariche della Conferenza dei Sindaci e del Collegio dei Sindaci di Ats Insubria, ndr) si apre ora il confronto reale sui principali ambiti di intervento nelle realtà distrettuali” sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi.

Il primo incontro è stato fissato per giovedì 3 novembre alle ore 15, nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna.

In base al regolamento regionale, i comuni, attraverso l’assemblea dei sindaci del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci, dandone comunicazione al direttore generale dell’Asst, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari; l’assemblea esprime il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

L’assemblea dei sindaci del Distretto, provvede, nell’area del territorio di competenza, a: