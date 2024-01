Asst Lariana, il nuovo direttore: "Le grandi sfide la rete delle Case di Comunità e la carenza di personale"

Asst Lariana ha ufficialmente una nuova guida, quella del direttore generale Luca Stucchi, che negli ultimi 16 mesi si è occupato di sanità nella Regione Liguria e ha aperto la prima Casa di Comunità in un territorio non semplice - di confine come quello di Como: Ventimiglia.

"C'è la necessità di valorizzare al massimo il territorio, rendere i distretti i più autonomi possibili, portare a compimento i progetti del Pnrr e trasformare le Case di Comunità in luoghi di processi sociosanitari - ha detto presentandosi in conferenza stampa - Non meno importanti sono la contabilità, la gestione delle risorse umane e la gestione operativa di questa azienda sociosanitaria".

Asst Lariana, il nuovo direttore si presenta

Nominato alla fine dell'anno, dal 1° gennaio 2024 ha preso servizio andando a conoscere la varie realtà territoriali della provincia comasca. "Ho già girato per il territorio e visto le Case di Comunità in parte già realizzate. Serve creare un sistema che funzioni non solo come edilizia, ma soprattutto come servizi - ha spiegato - ma per farlo servono risorse umane che oggi sono difficili da reperire. Per questo la prima riunione operativa è stata destinata proprio ai concorsi che andranno espletati nei prossimi mesi".

Quindi il passaggio "di gestione" dei medici di medicina generale da Ats Insubria ad Asst Lariana. "Implementare l'attività territoriale è un imperativo per una buona gestione dei Pronto Soccorso e i medici di medicina generale sono una risorsa preziosa con i quali ora avremo modo di lavorare in modo più stringente soprattutto per la gestione dei pazienti cronici. Le Case di Comunità devono diventare una rete, che funzioni come luogo di incontro dove i professionisti possano svolgere alcune attività, ma il resto lo devono fare sul territorio. Le Case di Comunità sono una sfida culturale affinché i pazienti non debbano arrivare in Pronto Soccorso per trovare risposta alle loro domande".

Il nuovo team

Ad affiancare Stucchi il nuovo direttore amministrativo Giacomo Boscagli e e il neo direttore socio sanitario Maurizio Morlotti. Confermata invece alla direzione sanitaria Brunella Mazzei.

Sono contenta di questa conferma e della fiducia accordata in me, anche perché avrò la possibilità di consolidare i progetti che in 10 mesi di conoscenza di Asst Lariana ho avuto modo di avviare - ha detto Mazzei - Con i nuovi colleghi abbiamo tutte le carte in regola per portarli a termine creando un'integrazione tra polo ospedaliero e territoriale: nonostante le difficoltà, ci sono grandi potenzialità per una sanità di qualità".

Morlotti, già direttore sanitario in Val Camonica, ha detto: "Mi entusiasma essere in un territorio più complesso e vasto del precedente. Aspetto con impazienza di conoscere la squadra di Ats Insubria: la grande sfida sarà l'acquisizione dei medici di medicina generale, saranno una marcia in più per l'integrazione tra sanità territoriale e ospedaliera".

In chiusura, Boscagli, arrivato da Asst Brianza ha spiegato: "Io sarò dietro le quinte per favorire il lavoro dei colleghi con il controllo della gestione finanziaria e delle risorse umane. L'obiettivo è mettere l'azienda nelle migliori condizioni economiche possibili per fornire salute ai cittadini del territorio".