Asst Lariana ringrazia Bcc Cantù: ha donato una Tc

Sul territorio

All’ospedale Sant’Antonio Abate.

“Ringraziamo Bcc Cantù per la collaborazione che da anni offre al nostro ospedale”, così Asst Lariana.

Grazie a Bcc Cantù

"Da parte nostra assicuriamo l’impegno nel sostenere questo presidio e valorizzare tutti i colleghi che ci lavorano rispondendo al bisogno di cura del territorio”, queste alcune della parole del direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, rivolte ieri, martedì 22 luglio, a Bcc Cantù per la nuova Tc donata al Sant’Antonio Abate. In via Domea sono intervenuti i vertici del consiglio di amministrazione della banca con il presidente Angelo Porro, il vicepresidente vicario e membro del Comitato esecutivo Gianbattista Lanzi, il vicepresidente Paolo Bernasconi, i consiglieri Roberta Amadeo ed Elena Trombetta, per il collegio sindacale Alessandra Novati, Annalisa Monti, Rodolfo Ciceri nonchè il direttore generale Massimo Dozio e il vice direttore Silvia Menin. Saluti e ringraziamenti sono stati portati per l’amministrazione provinciale dal consigliere Umberto Cappelletti.

“Gesto concreto"

Per il Comune di Cantù è intervenuto il sindaco Alice Galbiati che ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Angelo Porro per questa donazione, un gesto concreto, che dimostra ancora una volta la vicinanza della nostra banca del territorio alla comunità. Un sentito ringraziamento anche al direttore generale di Asst Lariana per l’aggiornamento sui progetti in corso e sull’impegno nel garantire servizi sanitari sempre più adeguati ed efficienti. Investimenti come questo, rappresentano un passo importante per valorizzare il nostro presidio e renderlo sempre più attrattivo per professionisti e cittadini. Un presidio di cui la città di Cantù ha bisogno e che merita fiducia e sostegno”.

Una lunga lista di ringraziamenti

“La lista dei ringraziamenti non può che iniziare da Bcc Cantù - ha sottolineato la dottoressa Rosa Maria Muraca, primario della Radiologia di Cantù, nonché direttore del Dipartimento dei Servizi - Con l’occasione ringrazio anche il personale che ogni giorno testimonia come il tempo di cura sia anche relazione e quanto importante sia questa attenzione”. “La nostra banca ha tanti punti in comune con l’ospedale - ha osservato il presidente di Bcc Cantù, Angelo Porro - Pensiamo alla fiducia reciproca che deve esserci, al prendersi cura delle persone, al parlarsi chiaro e al farsi capire. Il mio auspicio è che si mantenga sempre questo stile e che le persone siano sempre al centro”. La nuova Tc è entrata in funzione la scorsa settimana e questa mattina è stata riconsegnata la Tc mobile, utilizzata durante i lavori di posa della nuova apparecchiatura.