Asta pubblica per la vendita di un autocarro comunale

Il Comune di Lurago d’Erba ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di un autocarro di proprietà comunale, destinato al trasporto di cose a uso proprio.

Modalità e scadenze

Si tratta di un mezzo di modello Officine Cucini, immatricolato il 29 ottobre 2015. Le offerte dovranno essere fatte entro le 10:30 di questo giovedì 18 dicembre presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune in Via Roma 56, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

La documentazione completa dell’asta è consultabile sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, e presso l’Albo Pretorio comunale, dove è possibile reperire ulteriori informazioni in merito al bando.