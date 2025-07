Atletica, ok al progetto per rifare la pista: così si punta al bando

Sport

La struttura non è più omologata dal 2021 e da tempo ci sono le lamentele della società per le condizioni in cui versa.

Primo passo per il tanto atteso completo restyling

Pista in uno stato di forte degrado: non è più omologata

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento della pista di atletica. Dopo le ripetute lamentele da parte della dirigenza della società sportiva erbese, ma anche degli stessi atleti e dei genitori, la Giunta di Erba ha dato il via libera per progettare un intervento di manutenzione straordinaria per l’impianto sportivo del centro Lambrone. Una pista che versa in condizioni di forte degrado e che per questo aveva visto la Fidal dichiarare la decadenza dell’omologazione della pista nel 2021.

Si cerca di ottenere un finanziamento regionale

Il progetto è stato steso per permettere all’Amministrazione erbese di poter accedere al bando "Impianti sportivi 2025" che comprende la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi pubblici lombardi. L’intervento ammonta a 422mila euro: il Comune prevede un cofinanziamento a suo carico di oltre 299mila euro, mentre i restanti 122mila verrebbero coperti dal contributo regionale.

Tanti gli interventi previsti dal progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione e la tracciatura di tutta la segnaletica orizzontale per delimitare le corsie e gli impianti, la formazione di una nuova pedana per il salto con l’asta, il rifacimento della recinzione e l’acquisto di attrezzature per le diverse discipline atletiche.