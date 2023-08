L’offerta dell’Atletica Triangolo lariano si amplia. Da settembre, infatti, prenderà il via un progetto di Educazione neuro e psicomotoria.

Atletica Triangolo lariano: educazione neuro e psicomotoria per i più piccoli

A stilarlo e coordinarlo è Alessia Carnovale, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e specializzata in prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche infantili. Gli incontri, aperti a gruppi di circa 10 bimbi, si apriranno a settembre e si concluderanno a maggio nella palestra della primaria Marconi: il martedì dalle 16.45 alle 17.30 per i nati nel 2018 e dalle 17.45 alle 18.30 per i 2019; il giovedì dalle 16.45 alle 17.30 per i 2020.

"E’ un progetto mirato che ha due obiettivi: uno educativo che punta al benessere del bambino, con la volontà di favorire uno sviluppo armonico attraverso il gioco e le attività; uno preventivo, segnalando eventuali difficoltà notate da parte mia durante gli incontri - spiega la dottoressa Carnovale - Saranno sviluppate sia la parte motoria che quella più emotiva e relazionale, fino a quella cognitiva. Voglio portare i piccoli a sperimentare e conoscere il proprio corpo, utilizzandolo in relazione allo spazio e potenziandone le abilità, per ottenere una visione positiva di sé e incentivandoli anche al rispetto delle regole".

