Ats racconta la storia di un infortunio per promuovere la sicurezza sul lavoro

ATS Insubria in occasione della “Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro” ha organizzato l’evento Storie di Infortunio - Reading e presentazione di un evento infortunistico, che si è svolto nella Sala ULI di Via Pessina presso la sede di Como di ATS.

“Sono oltre 400 le persone che hanno seguito l’incontro proposto con un format che, partendo da un infortunio realmente accaduto sul territorio di ATS Insubria, ci ha consentito di sensibilizzare gli ascoltatori, con una modalità davvero coinvolgente, per sottolineare l’importanza della cultura della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro - spiegano dalla Direzione di ATS Insubria – abbiamo esteso l’invito alle scuole, ai cittadini lavoratori, ai medici competenti, alle aziende e a tutti i membri dell’Organismo territoriale di Coordinamento ex art.7 D.L.gs.81/08: riteniamo un ottimo segnale il fatto che più di 20 classi di scuole distribuite sul territorio di Varese e Como abbiano aderito all’evento che da una narrazione ha preso spunto per evidenziare il ruolo strategico della formazione per garantire la sicurezza sul lavoro”.