Attilio Fontana fa visita all’Ambrosoli

Il presidente di Regione Lombardia Fontana ha raggiunto l’azienda di Uggiate con Ronago.

Fontana a tu per tu col miele Ambrosoli

Una visita per conoscere un’azienda di provincia che rappresenta l’Italia anche all’estero. Attilio Fontana, nella giornata di ieri giovedì 18 luglio, ha svolto un tour all’interno dell’azienda Ambrosoli per conoscere i segreti della produzione che ha come ingrediente principale il miele. Queste, le parole del presidente di Regione Lombardia poi espresse in un post Facebook: "Che piacere visitare l’Ambrosoli di Ronago (CO), con il suo miele e le sue caramelle, un’eccellenza del Made in Italy e storica impresa lombarda a conduzione familiare. Celebre anche per le pubblicità radiofoniche e televisive, oggi l'azienda è guidata dal presidente Alessandro Ambrosoli, seguendo le parole d'ordine del padre: 'Al miele non dovrete mai aggiungere nulla’”.