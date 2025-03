Attilio Imperiali Spa, bici elettriche per i dipendenti

E-bike per la mobilità dei dipendenti. Attilio Imperiali, azienda con sede a Lurate Caccivio, da sempre attenta al tema della sostenibilità ambientale, compie un nuovo passo verso un futuro più responsabile. Da domenica 30 marzo, i dipendenti potranno usufruire di un servizio di bike sharing con biciclette elettriche messo a disposizione, gratuitamente, dall’azienda.

Bike sharing in azienda

"Bike4joy", è questo il nuovo progetto che mette a disposizione le due ruote a pedali per gli spostamenti casa-lavoro e per il tempo libero dei dipendenti e delle loro famiglie. Un sondaggio condotto dall’azienda ha messo in luce la necessità, da parte dei lavoratori, di soluzioni di mobilità responsabile. Tra queste, l’uso della bicicletta, non solo come mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, ma anche per gli spostamenti in pausa o per attività di svago nel week-end. Attilio Imperiali Spa ha risposto a questa necessità dotandosi di una flotta di cinque e-bike da destinare all’uso dei dipendenti e delle loro famiglie, prenotabili a rotazione, gratuitamente, attraverso un’app.

Welfare aziendale

"Il progetto “Bike4joy” è un’iniziativa di welfare aziendale innovativa e all’avanguardia nella nostra provincia - racconta Alessandra Imperiali, amministratore delegato dell’azienda - sviluppata insieme al nostro partner “BikEmotion”, che ci permette di rispondere in modo concreto alle sfide attuali, continuando con convinzione sul nostro percorso di sostenibilità. Pedalare all’aria aperta permette di raggiungere uno stato di benessere che si riflette in maniera positiva sia sulla vita personale sia su quella professionale e siamo convinti che questo servizio sia un passo importante verso un nuovo modo di pensare alla mobilità e alla salute dei nostri dipendenti. Il progetto parte con cinque e-bike, con l’intenzione, se necessario in futuro, di ampliare la nostra flotta".

"Progetto innovativo e sostenibile"

In merito interviene anche Giovanni Di Gristina, fondatore e titolare di "BikEmotion": "Ringraziamo il board che, con lungimiranza, ci ha scelti come partner per dare vita a un progetto innovativo e sostenibile per i propri dipendenti. Durante la pedalata, attraverso l’app sarà possibile monitorare i chilometri percorsi e l’anidride carbonica risparmiata, offrendo un quadro completo dell’impatto positivo sull’ambiente, aspetto oggi fondamentale per le aziende. Nell’ambito del progetto ci occuperemo anche della manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette e proporremo itinerari sul territorio, trasformando l’iniziativa in una vera e propria opportunità di marketing territoriale. Grazie ad Attilio Imperiali Spa, oggi iniziamo un percorso che vorremmo fosse di ispirazione anche per altre aziende del territorio".