Attivato lo Sportello Unico per l’Edilizia digitale

Il Comune di Cantù prosegue nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali con l’attivazione del nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) digitale, la piattaforma online dedicata alla gestione delle pratiche edilizie e urbanistiche.

Il webinar

Per illustrare le funzionalità del nuovo sistema e accompagnare tecnici, professionisti e cittadini nell’utilizzo del nuovo strumento, è stato organizzato un webinar formativo gratuito, venerdì 13 marzo alle 10. Il nuovo servizio digitale dello Sportello Unico per l’Edilizia consente di gestire in modalità completamente autonoma la presentazione delle pratiche edilizie, facilitando l’accesso alle informazioni, la consultazione dei regolamenti comunali e il monitoraggio dello stato delle pratiche presentate. Durante l’incontro verranno illustrate nel dettaglio le principali funzionalità della piattaforma, tra cui: l’accesso alle informazioni sulle diverse tipologie di pratiche edilizie; la presentazione delle istanze in formato digitale; la consultazione dei regolamenti comunali; il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche.

Le parole degli amministratori

«La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non può restare un principio astratto: deve tradursi in servizi più semplici, veloci e accessibili per cittadini e professionisti. Con il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia digitale compiamo un passo concreto in questa direzione, riducendo burocrazia e tempi di gestione delle pratiche. Cantù sta costruendo un ecosistema digitale moderno, che mette al centro efficienza, trasparenza e qualità dei servizi», ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Digitalizzazione, Valeriano Maspero. Ha aggiunto la collega all’urbanistica, Natalia Cattini: «Con lo Sportello Unico Edilizia digitale introduciamo uno strumento che, affiancando il lavoro degli uffici tecnici, offre a professionisti e cittadini modalità sempre più immediate per presentare e seguire le pratiche edilizie, mantenendo al centro la qualità del servizio e il dialogo con il territorio».