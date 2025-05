Attivato un centro di facilitazione digitale in Municipio

Un centro di facilitazione digitale a Olgiate Comasco.

Il progetto

Acli Como, in collaborazione con Enaip Lombardia ha aderito al progetto promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito della Missione 1 del Pnrr - Unione Europea, realizzato in sinergia con Regione Lombardia. L’iniziativa mira a diffondere le competenze digitali di base tra la popolazione, favorendo un uso consapevole e autonomo delle nuove tecnologie e facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

I centri di facilitazione digitale

Grazie al progetto, avviati 11 nuovi centri di facilitazione digitale a Como e in provincia, con l’obiettivo di supportare giovani (over 16 anni), adulti a rischio di esclusione digitale e anziani.

La novità a Olgiate Comasco

A Olgiate Comasco, con la collaborazione del Comune, attivato un punto di facilitazione digitale, con la presenza di un facilitatore. L'obiettivo è fornire ai cittadini supporto digitale con un'assistenza digitalizzata. Servizio aperto nell'Ufficio Segreteria, al primo piano di Palazzo Volta, il lunedì dalle 15 alle 17, su appuntamento (031-3312711) oppure tramite invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo digitale.como@acli.it. I facilitatori guideranno gli utenti nell’utilizzo dei principali servizi digitali pubblici, come l’app IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico, fornendo un aiuto concreto e pratico per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Le parole del sottosegretario di Stato per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale

Alessio Butti, sottosegretario di Stato per l'Innovazione Tecnologica, sottolinea l'importanza della novità. "Grazie alla sinergia con Regione Lombardia, Acli ed Enaip, i cittadini della provincia di Como potranno accedere in modo semplice e sicuro alle competenze digitali necessarie per interagire con la Pubblica amministrazione e migliorare la qualità della propria vita”. Con questa iniziativa, Como diventa un esempio virtuoso di contrasto al digital divide, dimostrando che la tecnologia, se resa accessibile a tutti, può diventare uno strumento potente per l’inclusione e la partecipazione attiva nella società.