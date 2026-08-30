Attivo dal 1° settembre il Pulmino Amico

Attivo dal 1° settembre ad Alzate il Pulmino Amico: il trasporto sociale attivato dall’Amministrazione grazie alla convenzione con l’omonima società, dedicato a persone anziane, con disabilità, con patologie invalidanti e alle famiglie in difficoltà.

Sarà gestito da Brianza Soccorso

La gestione operativa del servizio sarà affidata all’associazione Brianza Soccorso O.D.V. E.T.S e il servizio sarà erogato con un furgone Doblò attrezzato per accompagnare persone anziane o con difficoltà a deambulare. L’iniziativa è destinata ai residenti, con priorità a ultra 65enni, persone con disabilità, patologie invalidanti, temporanee o permanenti e persone o nuclei familiari in carico ai servizi sociali. Non è un servizio di trasporto sanitario in ambulanza: il trasporto potrà invece essere usato per raggiungere strutture sanitarie e uffici e servizi di pubblica utilità. E’ prevista una quota di compartecipazione alle spese vive, calcolata in base alla distanza del viaggio di andata e ritorno; il servizio sarà gratuito per casi segnalati ai Servizi sociali comunali o persone con Isee sotto i 5.000 euro, previa valutazione dell’Ufficio Servizi sociali. Per richiedere il servizio, solo la prima volta, ci si potrà rivolgere ai Servizi sociali comunali: 031/6349.308/311 o servizisociali@alzatebrianza.org, così da valutare i requisiti per l’accesso al servizio. Lo stesso recapito è disponibile per informazioni e chiarimenti in merito.