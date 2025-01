Attivo un secondo Hotspot Infettivologico a Fino

L’Hotspot, attivo da oggi mercoledì 15 gennaio, vedrà la presenza di medici di medicina generale e di Continuità assistenziale che hanno aderito al progetto.

Secondo Hotspot Infettivologico

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e della diffusione delle sindromi respiratorie virali, il Dipartimento di Cure Primarie di Asst Lariana ha provveduto ad attivare un secondo Hotspot Infettivologico nella sede del Distretto a Fino Mornasco, in via Trieste al civico 5. L’ambulatorio, che si affianca a quello già attivo dallo scorso dicembre a Como, nella Casa di Comunità Napoleona, è dedicato ai pazienti a partire dai 6 anni di età. Si tratta di un'importante innovazione nell'ambito del primo livello di cura de offre un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale (MMG).

I passaggi da seguire

L’Hotspot vedrà la presenza di medici di medicina generale e di Continuità assistenziale che hanno aderito al progetto; è dotato di dispositivi diagnostici, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro ed Eco-Fast. L’accesso segue la medesima modalità del servizio di Continuità Assistenziale: il cittadino chiama la Centrale Operativa Regionale al 116117 che lo metterà in contatto con la sede di riferimento e il medico valuterà sulla base della sintomatologia l’opportunità di indirizzarlo all’Hotspot. Nella sede a Fino Mornasco l’Hotspot sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 24.

Come si attiva il servizio: Il cittadino chiama il numero 116 117 (Centrale Operativa Regionale della Continuità Assistenziale) dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24/24 ore sabato, domenica e nei giorni festivi e prefestivi; viene messo in contatto con il medico della sede di Continuità Assistenziale di riferimento e il medico, sulla base della sintomatologia, valuterà l’opportunità di indirizzare il cittadino all’Hotspot più vicino alla sua residenza, fissandogli un appuntamento. Il servizio è gratuito.

Dove sono gli Hotspot Infettivologici di Asst Lariana: sono negli ambulatori della Continuità Assistenziale a Como, nella Casa di Comunità Napoleona (ingresso da via Colonna) e a Fino Mornasco nella sede del Distretto (via Trieste 5).

Per comodità si riportano gli orari di servizio dei due Hotspot Infettivologici, ribadendo che il servizio, gratuito, si attiva previa chiamata al numero 116 117. Hotspot Como: attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18; Hotspot Fino Mornasco: attivo dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 24.