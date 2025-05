Attore erbese scelto per il Festival Segnali di Milano

Gianpiero Liga selezionato con "Il primo miracolo"

Un appuntamento fondamentale per le nuove generazioni di teatro

L’attore Gianpietro Liga, di Erba, è stato selezionato con uno spettacolo tra i ventidue prescelti che parteciperanno al Festival Segnali di Milano del Teatro del Buratto ed Elsinor. La 35esima edizione di questo importante appuntamento si terrà dal 5 all’8 maggio, in un non-stop che proporrà ventidue titoli per ventinove repliche, con una varietà di proposte che spaziano tra stili e poetiche diverse. Si tratta di un appuntamento storico e fondamentale per il teatro delle nuove generazioni in Italia.

L'attore erbese si esibirà in un monologo

Liga si esibirà in un monologo di poco meno di un’ora giovedì 8 maggio in due repliche, alle 11 e alle 14.30, al Teatro Bruno Munari, in Sala Teatranti: con Teatro Gruppo popolare di Como, per la regia di Giuseppe Adduci, su testo di Mario Bianchi, metterà in scena «Il primo miracolo».

"Una vetrina per accedere ai teatri d'Italia"

A raccontare l'occasione è lo stesso Liga: