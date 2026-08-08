Aula studio in stazione, per la prima volta aperta in agosto

Una scelta che nasce dalla volontà del sodalizio giovanile di continuare a garantire un ritrovo a chi, anche durante il periodo estivo, ha bisogno di uno spazio accogliente dove studiare, lavorare o semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia

Mentre molte attività rallentano nel periodo estivo, Lo Snodo di Erba conferma il proprio impegno nel mantenere vivo uno spazio aperto e accessibile a tutti. L’aula studio continuerà infatti ad accogliere studenti universitari impegnati nella preparazione degli esami della sessione estiva, ragazzi delle scuole superiori che desiderano portarsi avanti con il lavoro scolastico, lavoratori in smart working e tutti coloro che cercano un ambiente climatizzato, tranquillo e stimolante.

Ecco le parole di Simone Pelucchi, presidente dell’associazione erbese:

“Abbiamo deciso di non interrompere il servizio nemmeno ad agosto perché crediamo che il territorio abbia bisogno di luoghi accessibili e accoglienti durante tutto l’anno. Agosto è tradizionalmente il mese in cui si va in vacanza, ma sono tante le persone che rimangono in Brianza, dove spesso gli spazi di incontro e socialità si riducono al minimo pur continuando a fare molto caldo. Crediamo che tenere aperto lo spazio della stazione, dotato di aria condizionata, sia fondamentale per garantire non solo un luogo di studio e lavoro, ma anche un presidio di incontro e di socialità. La cosa più significativa è che la richiesta sia arrivata proprio dai volontari e dagli utenti, e grazie alla disponibilità dei nostri ragazzi abbiamo accolto volentieri questa sfida”.