Aumentano gli iscritti: la Caritas cerca volontari per la scuola di italiano

Un impegno che dura da 15 anni e che è un servizio ormai stabile

Le lezioni sono tenute presso la Casa della gioventù

La scuola di italiano Caritas per stranieri cerca nuovi volontari: insegnanti, ma anche segretari, baby sitter e aiuto compiti. Il servizio, avviato 15 anni fa, è diventato stabile.

Organizzate dalla Caritas di Erba, le lezioni sono tenute presso la Casa della gioventù da docenti volontari, per lo più ex insegnanti o professionisti. Gli studenti affrontano un test iniziale che determina il livello di conoscenza della lingua e vengono successivamente assegnati a una classe. Le lezioni sono concentrate il lunedì e giovedì, in tre fasce orarie: la mattina dalle 9 alle 10.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 16 e la sera dalle 21 alle 22.30. Viene offerto anche un servizio di baby-sitting per le donne che portano con sé i loro figli minori di 3 anni.

I volontari sono una sessantina, ma servono nuove leve

"Gli iscritti alla scuola di italiano lo scorso anno sono stati più di 350, di una trentina di nazionalità diverse – ha spiegato Giovanna Marelli della Caritas - I volontari impegnati nei diversi settori, segreteria, insegnamento, accompagnamento e baby-sitting, sono più di sessanta. Affinché la scuola di italiano possa mantenere il suo servizio siamo sempre alla ricerca di volontari che, accostati al gruppo più “storico”, diano nuove idee ed energia. La Caritas può certificare le ore di volontariato di studenti e offrire opportunità di tirocini formativi accompagnati".

Gli interessati possono scrivere al 389-2383012 oppure a segreteriacaritaserba@gmail.com.