Aumento di capitale per la Pallacanestro Cantù

L’assemblea straordinaria dei soci di Pallacanestro Cantù S.p.A., riunitasi nello studio del Notaio Manfredi a Cantù, ha deliberato l’aumento di capitale sociale del Club a 500.000 euro.

La variazione

A seguito di tale operazione è stato ridefinito l’assetto societario di Pallacanestro Cantù, le cui quote azionarie risultano ora così ripartite: 70% Cantù Next S.p.A, 20% Cantù Sports Holding S.r.l. e 10% Tutti Insieme Cantù S.r.l.

Questo importante intervento strategico rafforza le basi finanziarie della società, garantendo la stabilità necessaria per imprimere nuovo slancio agli investimenti e sostenere con rinnovata determinazione non solo le ambizioni sportive, ma anche la crescita organizzativa del club.

L’operazione mira, inoltre, a consolidare il posizionamento di Pallacanestro Cantù sul mercato, rendendola un interlocutore sempre più credibile e attrattivo per nuovi investitori e partner commerciali.

L’aumento di capitale si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo delineato nel piano industriale 2026–2028. Parallelamente, l’operazione rappresenta un ulteriore passo verso una partnership rafforzata con Legends Global, che evolverà in una collaborazione più ampia, strategica e strutturata che verrà presentata, congiuntamente al piano industriale, al termine della stagione sportiva.

Questo percorso è parte integrante di una visione più ampia, che trova il suo fulcro in Cantù Arena: un’opera destinata a rappresentare un asset infrastrutturale e un volano economico per l’intero territorio, generando valore condiviso all’interno di una struttura all’avanguardia e progettata per il futuro.