Auser: al via i corsi dell’università popolare

"Eccoci di nuovo". Ha esordito così il direttivo dell’Auser Insieme Canturium formato dal presidente Bruno Trova, purtroppo venuto a mancare nelle ultime ore dopo una lunga malattia, con Armando Borghi e Gianni Pedersoli, coadiuvato nell’organizzazione dei corsi da Silvana Broggi, nel messaggio diretto ai soci inserito nella brochure in occasione della ripresa dei corsi dell’università popolare. Da ottobre sino a gennaio dell’anno prossimo è infatti in programma il primo quadrimestre, con proposte culturale di ampio respiro, che potranno soddisfare la curiosità di buona parte dei soci dello storico sodalizio canturino.

Perché il motto che contraddistingue l’università popolare canturina è "Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare".

Il direttivo ha posto quindi l’attenzione sul grande sforzo profuso dai volontari dell’associazione, grazie al quale è stato possibile organizzare anche quest’anno l’Università popolare.

Nel primo quadrimestre potranno essere pertanto seguiti il corso di ginnastica dolce, quello di inglese strutturato su cinque livelli, quello di maglia, di ginnastica mentale, di storia della musica, di giardinaggio, di arti figurative e di pittura, di yoga, di filosofia, di informatica, di storia dell’arte, letteratura, telefonini, ginnastica mentale tematica, storia, medicina e psicologia.

"Confermiamo tutti i nostri temi di successo e come ogni quadrimestre aggiungiamo qualche importante novità, come ad esempio un percorso per gruppi di lettura, un corso sulla storia dell’America, un corso super avanzato di inglese, il richiestissimo corso di yoga e una nuova versione del corso sul personal computer".

Sfida affascinante è quella delle letture condivise nel corso "Leggiamo insieme con l’Auser Cantù".

L’obiettivo è quello di stimolare la lettura di testi classici e moderni, condividere e discutere insieme quanto letto, contestualizzare lo scritto nel periodo storico e culturale e infine mettere in comune l’esperienza con altri circoli lombardi. Nel primo quadrimestre sono in programma tre incontri di un’ora e mezza l’uno. Si tratta dunque di un nuovo percorso di tipo "sperimentale". In modo particolare, il primo incontro sarà di tipo conoscitivo e organizzativo, nel secondo verranno decisi di comune accordo da parte di tutti i partecipanti i generi letterari, le modalità, i tempi e i luoghi della lettura. Per la partecipazione al corso, inoltre, oltre la presenza in aula, verrà attivato anche un collegamento da remoto.

"Stiamo anche pensando di collocare alcuni corsi al mattino per ampliare la partecipazione e per evitare la sovrapposizione con altre lezioni. Qualche proposta è stata inserita già in questo quadrimestre. Inoltre per alcuni corsi, pur definendo prioritaria la presenza in aula, metteremo a disposizione un collegamento on line da remoto, per permettere la fruizione sia ad altri circoli Auser della Lombardia, sia ad associati che non possono partecipare in presenza. Scorrendo l’elenco dei corsi e dei contenuti con attenzione, è possibile trovare più di un argomento interessante.

La nostra speranza è quindi che i nostri soci siano investiti dall’irresistibile impulso di iscriversi a corsi quali inglese, informatica e/o telefonini, ginnastica, storia, filosofia, musica, medicina, psicologia, finanza, pittura, giardinaggio, arti figurative e, perché no, anche di incominciare a sferruzzare a maglia. Attendiamo i nostri numerosi soci e ci aspettiamo da parte loro anche un’opera di proselitismo verso i loro conoscenti e amici, in modo da far conoscere anche a loro la nostra Università Popolare. Così facendo anche i prossimi iscritti sperimenteranno il benefico effetto di incontrare nuove persone, stabilire nuove relazioni e uscire dall’isolamento domestico. In sintesi una componente importante di quello che noi in Auser chiamiamo 'Apprendimento Permanente' e Invecchiamento Attivo".