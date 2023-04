Auser Como pronta a rinnovarsi secondo la riforma del Terzo Settore: maxi convegno a Olgiate

Giovedì, 27 aprile 2023, a partire dalle 9, al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco, si terrà una conferenza di riorganizzazione di Auser Como.

Auser Como pronta a rinnovarsi secondo la riforma del Terzo Settore

"La storica organizzazione di volontariato e promozione sociale si rinnova e si prepara per affrontare le sfide proposte dalla riforma del Terzo Settore. Il mondo del volontariato ha affrontato un quadriennio straordinario: la pandemia, la ripresa caratterizzata da difficoltà economiche e sociali, gli scenari di guerra, l’emergenza climatica e ambientale. Tutto questo, mentre si stava profondamente modificando il quadro normativo, a seguito dell’approvazione del codice del Terzo Settore - spiegano dall'associazione - Auser, con la sua storia trentennale che l’ha portata ad essere riconosciuta come una delle organizzazioni più rilevanti a livello nazionale, ha accettato la sfida, attivando un lungo percorso di innovazione, iniziato con la modifica degli statuti associativi e che prosegue ora con l’introduzione di importanti cambiamenti organizzativi".

"Questi cambiamenti ci consentiranno di essere riconosciuti, tra i primi, come rete associativa ai sensi dell’art. 41 del D.L.gs 117/2017.

Questo percorso ha impegnato tutti i livelli dell’associazione e troverà conclusione il 25 e 26 maggio nella conferenza nazionale, mentre sono in pieno svolgimento le conferenze provinciali" hanno aggiunto

A Como Auser è organizzata in 17 associazioni locali per un totale di oltre 2.500 soci; la conferenza provinciale coinvolgerà 56 delegati e sarà articolata in due momenti diversi: nella seduta pubblica della mattinata, alla presenza delle autorità e degli ospiti, verranno dedicati spazio e tempo ad approfondire i risultati della ricerca sul terzo settore comasco realizzata da Euricse nell’ambito dei progetti di sostegno al volontariato finanziati da Regione Lombardia e Mlps; seguirà l’intervento di Ersilia Brambilla della presidenza nazionale Auser, dedicato in particolare alle innovazioni previste per i nostri storici servizi Numero verde e Filo d’argento; infine verrà consegnato un riconoscimento ai volontari di Auser Filo d’argento e di Auser Gaudeamus Igitur per la trentennale attività.

Nel pomeriggio, la seduta riservata ai soli delegati approfondirà i contenuti del documento "La nostra rete" e proporrà un proprio contributo che confluirà nel documento che Auser Lombardia presenterà in conferenza nazionale. Il documento "La nostra rete" si presenta infatti come una traccia di discussione aperta, che vuole rendere gli associati protagonisti del cambiamento. Significativo, sotto questo profilo il sottotitolo che richiama una frase di Grace Murray Hopper: "La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo fatto sempre così".

"La bandiera di Auser porta un motto: "La cittadinanza non ha età". La conferenza d’organizzazione vuole esserne la conferma, riaffermando l’importanza degli anziani in un moderno sistema di welfare di comunità" concludono da Auser Como.

In copertina: Massimo Patrignani, presidente Auser Como