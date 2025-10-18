Auser in festa tra sapori d’autunno, danze e musica

Auser in festa a Olgiate Comasco nel pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre.

L’evento

Appuntamento dalle 15 al centro congressi Medioevo, in via Lucini. Il sodalizio presieduto da Vladimiro Pina invita tutti a partecipare. Due esigenze alla base della festa: in primis l’adesione alla grande raccolta fondi di Auser provinciale, con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più solido alle varie sedi Auser dislocate sul territorio comasco. Poi, l’occasione è propizia per lanciare un appello: Auser Olgiate Comasco cerca volontari.

Servizi di trasporto: picco di richieste

Il bisogno di rinforzare la squadra dei volontari è originato da un vero e proprio picco di richieste dei servizi di trasporto in auto. Praticamente raddoppiate rispetto allo scorso anno. Ogni giorno ben 10 servizi di trasporto.

Sapori autunnali e concerto dei 7grani

Nel pomeriggio odierno la festa sarà caratterizzata da caldarroste, miele e marmellata Auser, danze popolari e musica con i 7grani. L’apprezzata band comasca sarà protagonista di un concerto a partire dalle 16.30.