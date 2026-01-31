Auser Insieme Canturium, via al secondo quadrimestre dell’università popolare

Tutto pronto a Cantù per il secondo quadrimestre dei corsi dell’università popolare organizzata da Auser Insieme Canturium.

Il programma

«Con l’inizio di ottobre prendono il via nuove esperienze di apprendimento – ha puntualizzato il presidente del sodalizio Daniela Rossi – Gli incontri del secondo quadrimestre offrono un’occasione per coltivare quello sguardo capace di percezione e visione, che contribuisce ad ampliare le nostre conoscenze, sollecitando la nostra mente e la nostra sensibilità ad avvicinare le varie forme dell’apprendere». La presidente ha quindi proseguito: «Ancora una volta il programma fa riferimento a esperienze che sostengono il nostro desiderio di conoscenza. Proseguono in continuità buona parte dei corsi, abbiamo introdotto alcuni incontri su argomenti nuovi: Geologia, Mental Coaching, Laboratorio Fiori, che ci auguriamo possano incontrare il gradimento dei nostri iscritti».

Le novità

Accanto alle novità evidenziate dalla presidente di Auser, il calendario dei corsi comprende lezioni che ormai da anni hanno un seguito nutrito di iscritti. Si va dal Supporto digitale alla Ginnastica dolce, per proseguire con i corsi di inglese da quello base sino a quelli progrediti, le arti figurative, Leggere e condividere, T’ai chi ch’uan, Maglia e uncinetto, yoga base, storia della musica, storie di vitigni, Informatica AI, storia dell’arte, psicologia, letteratura latina, telefonini, filosofia, storia, finanza ed economia e applicazioni app. Sono diverse le sede nelle quali si svolgeranno le lezioni: negli spazi di Auser in via Ettore Brambilla 3, al liceo Fermi, nella palestra della scuola secondaria di primo grado Anzani, al liceo artistico Fausto Melotti e al club Arti orientali in via Spazzi. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Corsi di Auser in sede dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 11.15, oppure chiamando lo 0313661765 o scrivendo a ausercantu.corsi@gmail.com.