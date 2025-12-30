Auser invita al Medioevo per chiudere l’anno con lo spettacolo di danze popolari

Nuova occasione per sostenere l'associazione che cresce in termini di volontari e servizi ma ha bisogno di più autisti.

Chiusura dell’anno con un’iniziativa tra musica e danze popolari a Olgiate Comasco insieme all’Auser.

L’appuntamento

Oggi, martedì 30 dicembre, alle 20.30 al centro congressi Medioevo, danze popolari con i Tacasbanda’ in duo. L’ingresso è libero con proposta di donazione di 8 euro a favore di Auser Volontariato Como. Una nuova iniziativa a sostegno dell’associazione attivissima sul territorio lariano e in particolare a Olgiate Comasco con l’Auser locale presieduto da Vladimiro Pina.

Un anno con la mano tesa al prossimo

Il 2025 dell’Auser Olgiate Comasco ha fatto segnare la crescita in termini di volontari e servizi. I soci sono 390, i volontari hanno raggiunto quota 52, registrando anche un complessivo miglioramento qualitativo.

L’appello: servono autisti

Ciò che più serve, in questo momento, per far fronte all’incremento di richieste di trasporti da parte di persone bisognose di accompagnamento, è un maggior numero di volontari autisti. “Ora abbiamo 14 autisti a Olgiate Comasco e 9 ad Appiano Gentile – spiega il presidente Pina – Il parco mezzi è stato implementato: cinque di nostra proprietà, uno in comodato dal Comune. Abbiamo davvero la necessità di trovare più autisti”.