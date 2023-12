Auto contro un palo della luce a Tavernerio: un ferito.

Paura nella serata di ieri, martedì 26 dicembre, I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza per una vettura che è finita contro un palo della luce. L'incidente è avvenuto in via 1 Maggio a Tavernerio.

Un ferito

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri della Compagnia di Como, un'ambulanza della Croce Rossa di Como e l'automedica. Il giovane di 26 anni, soccorso, è poi stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.