Auto e moto a gran velocità: parte la petizione dei residenti

In via Volta sorpassi azzardati e mancanza di rispetto dei limiti: è pericoloso uscire di casa

Cittadini esasperati dalla situazione di pericolosità sulla strada che collega il Segrino a piazza Garibaldi

Una strada molto utilizzata per raggiungere il centro

Una raccolta firme per rallentare il traffico in via Volta, a Canzo. Un’iniziativa nata da un gruppo di cittadini esasperati dalla situazione di pericolosità lungo uno dei collegamenti principali che i residenti utilizzano per raggiungere il centro e i paesi limitrofi. Automobili e motociclisti raggiungono spesso velocità da autostrada, non certo idonee per un centro abitato.

La problematica verrà portata all’attenzione dell’Amministrazione provinciale

La raccolta firme è stata avviata per chiedere all’Amministrazione provinciale di Como un intervento contro la guida sconsiderata lungo la via Volta.

Strada su cui insistono peraltro, oltre alle abitazioni, anche attività commerciali e l’accesso alle scuole materna e primaria. Luoghi quotidianamente frequentati da residenti di ogni età. Si legge nella petizione che nell’assenza di qualsiasi forma di dissuasione, tutto sembra legittimo: “Nei fatti è una strada senza nessun limite e scarsamente controllata“.

“Abbiamo a cuore la nostra comunità”

La petizione è nata per evitare il peggio e cercare di trovare una soluzione all’alta velocità:

“Abbiamo a cuore il benessere della nostra comunità. Confidiamo che le autorità competenti condividano questa attenzione e che intervengano tempestivamente per mettere in sicurezza la nostra via e la comunità che vi ruota attorno“.