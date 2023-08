Auto fuori strada a Pusiano: soccorso un uomo.

Nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti, insieme alle Forze dell'ordine e a un'ambulanza per soccorrere un uomo di 27 anni coinvolto in un sinistro. L'auto di quest'ultimo, poco prima di mezzanotte, è andata fuoristrada in via Zoli. L'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice giallo per ulteriori accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.