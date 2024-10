Auto storiche: successo del raduno tra i laghi di Pusiano e Alserio

Successo per il raduno di auto storiche tenutosi ieri, domenica 6 ottobre, tra la Brianza e l'Erbese. In particolare, le berline sono partite da Veduggio con Colzano (in provincia di Monza Brianza) e hanno poi costeggiato i laghi di Pusiano e di Alserio.

Sfilata di berline degli anni '60 - '90

Il raduno di auto storiche era dedicato esclusivamente alle berline immatricolate tra gli anni '60 e gli anni '90. Un incontro gratuito, organizzato grazie all'ausilio dei social, dall'appassionato di auto d’epoca Davide Franchi di Fenegrò di Biemme Classic.

I partecipanti, circa 50, sono arrivati già a partire dalle 9 nel piazzale dell'Osteria dei Tigli a Veduggio con Colzano, rigorosamente a bordo di automobili a 3 volumi e 4 porte, come indicato chiaramente sul post social, immatricolate entro il 31 dicembre 1999.

Dopo aver gustato un buon caffè, aver chiacchierato e fotografato le tante auto presenti, il "serpentone" colorato di berline è partito alle 10.30 per un giro di circa trenta chilometri tra il verde della Brianza e costeggiando i bellissimi laghi di Pusiano e Alserio. Durante il tour, le auto sono state ammirate e applaudite dai passanti stupiti e quasi increduli, per poi ritornare al punto di partenza per le foto di gruppo a

rivivere simpaticamente gli “anni di piombo” per poi proseguire con un pranzo vista lago.

Presente anche un car-influencer

Ospite d'onore della giornata il car-influencer William Jonathan, guru nell’organizzazione dei raduni per mezzi d’epoca e personalità molto conosciuta nell'ambiente. "Tra le tante iniziative nel mondo delle auto d’epoca, è la prima volta che un appassionato ha dato vita ad un evento dedicato alle auto con la coda, segmento che non è più di moda da anni e che, nonostante tutto, vanta moltissimi appassionati e irriducibili possessori - ha commentato - Quando c’è la passione alla base di un evento, e Davide Franchi è maestro in questo, si percepisce e i veri appassionati non possono assolutamente mancare".

L'evento ha radunato centinaia di curiosi regalando una giornata colorata, ricca di aneddoti raccontati e una vera festa per le famiglie. L’organizzatore ha ringraziato tutti gli intervenuti e, in particolare, Simone Bellanova, Federico Trovato e Marinella Mastroscianno per i reportage fotografici.