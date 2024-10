Auto vandalizzate con l'estintore: "Siamo esasperati"

Auto vandalizzate con l’estintore: l’episodio è avvenuto sabato scorso a Lambrugo, nei pressi della piazza Giovanni Paolo II. Secondo quanto segnalato dai residenti, un gruppo di ragazzini si sarebbe «divertito» ad aprire gli estintori e spruzzarne il contenuto sulle auto in sosta: quattro quelle danneggiate nella stessa serata.

Un episodio che peraltro, come spiegato da alcuni residenti, sarebbe solo il culmine di vandalismi che proseguono da mesi.

«Abbiamo segnalato in Comune e alla Polizia locale: la situazione è esasperante - spiegano - Sassate, schiamazzi, pallonate, ragazzini che entrano in giardini privati per recuperare i palloni, ed edifici danneggiati. Il danno con l’estintore è solo l’ultimo degli episodi: abbiamo denunciato ai Carabinieri, speriamo che le telecamere possano far risalire ai colpevoli: non con il solo fine di fare loro pagare i danni, ma anche per sensibilizzarli sulla gravità di quanto fatto».