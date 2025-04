Autobus affollato, pochi posti a sedere, rischio caduta: disagi sulla linea Lecco-Bellagio

Autobus affollato con tantissime persone in piedi, e conseguente rischio di cadute, per lo più in ritardo rispetto agli orari previsti. E’ questa la situazione descritta da Alex Igor Airoldi, utente della linea Lecco-Bellagio, riferita in particolare a martedì 22 aprile.

La segnalazione di un pendolare

Il pendolare segnala, in particolare, i disagi in aumento con la stagione turistica ormai avviata.

Il 22 aprile 2025 io e gli altri viaggiatori della corsa delle 18.05 della linea D110 Bellagio - Lecco abbiamo vissuto un'anteprima di quanto succederà quest'estate quando ci sarà il vero afflusso in massa di turisti ed in contemporanea la chiusura della ferrovia sul ramo lecchese del lago, con conseguente riversamento di centinaia di passeggeri sugli autobus. Linee Lecco, municipalizzata che gestisce la linea, ha pensato bene di usare la vettura 36 dotata solo di una decina di posti a sedere già inadatta nel periodo invernale, figuriamoci in queste giornate di ponte pasquale. Partita in ritardo alle 18.25 ha viaggiato fino a Lecco su una strada, la SP583, che lecchesi e non sanno bene non essere di certo dritta e costante, con noi passeggeri a rischio caduta ad ogni frenata, tra cui anche diversi bambini. Una situazione aberrante per i turisti ma ancor più inaccettabile per chi come me utilizza questa linea per recarsi al lavoro e paga puntualmente l'abbonamento ogni anno a fronte di un servizio dalla qualità sempre più in caduta libera - prosegue infatti - Questa linea nonostante le ovvie potenzialità ed il turismo crescente è però da sempre bistrattata dagli enti preposti ossia le province di Lecco e Como e da Agenzia Tpl Como Lecco Varese, che sembrano essere totalmente cieche di fronte ai disagi che ogni giorno dobbiamo subire. Da qui la mia domanda rivolta ai gestori ed alle istituzioni: è così che avete intenzione di affrontare la stagione turistica ormai alle porte?

Il sindaco: "Riferiremo a Linee Lecco, ma anche a Navigazione"

Una situazione certo non nuova per la linea, spesso segnalata anche dalle famiglie degli studenti che ogni giorno si recano a Lecco per frequentare le scuole superiori. Consapevoli che il servizio non dipende dal Comune di Bellagio, abbiamo comunque interpellato il sindaco Angelo Barindelli per capire se ci possa essere una possibilità di dialogo con gli enti preposti in merito a quanto segnalato dal pendolare.

"Prendo atto della segnalazione, insieme al sindaco di Oliveto Lario Federico Gramatica la porterò al tavolo d’incontro con Linee Lecco che si terrà la prossima settimana, in cui discuteremo della navetta turistica. Chiederemo quindi di individuare le soluzioni più adatte". Ma non solo, perché i problemi legati alle condizioni del trasporto non riguardano solo i mezzi via terra ma anche quelli sul lago. "L’incremento dell’afflusso turistico degli ultimi due anni riguarda sia gli autobus sia i mezzi della Navigazione - prosegue Barindelli - Determinando sicuramente problemi per i pendolari che utilizzano entrambi i servizi. Chiederemo dunque anche alla Navigazione Laghi di trovare soluzioni adeguate".