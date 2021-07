Autobus in fiamme Orsenigo (Pd): "Emendamento per un nuovo bus della Croce Rossa di Lipomo"

Lo scorso 13 di luglio un'autobus è andato in fiamme all'interno della galleria Fiumelatte. La prontezza dei riflessi dell'autista ha permesso ai ragazzi dell'oratorio di Lipomo, che viaggiavano sul mezzo della Croce Rossa di Lipomo, di uscire sani e salvi. Ora il consigliere regionale Angelo Orsenigo, chiede di aiutare di aiutare il sodalizio a riacquistare l'autobus.

Il consigliere del Partito Democratico lancia la proposta:

“Abbiamo tutti un debito di gratitudine nei confronti di Mauro Mascetti della Croce Rossa di Lipomo e Giovanni Lo Dato, accompagnatore della parrocchia, che lo scorso 13 luglio hanno salvato 25 ragazzi quando l’autobus su cui stavano viaggiando ha preso fuoco nelle galleria Fiumelatte di Lecco. Il fatto che il consiglio regionale consegnerà a questi due nostri concittadini un riconoscimento per il loro coraggio è ovviamente un gesto molto positivo. Ma possiamo fare di più per ricompensare la Croce Rossa per il prezioso lavoro che svolge per i cittadini. Chiederò quindi che Regione Lombardia predisponga le risorse per un nuovo mezzo, in sostituzione di quello andato distrutto nel rogo della galleria. La mia richiesta, in forma di emendamento al bilancio, sarà discussa tra pochi giorni in consiglio regionale e auspico che possa essere supportata da tutta l’assemblea per riconoscere il valore del servizio che la Croce Rossa da sempre presta ai comaschi".