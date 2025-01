Autodifesa: via al corso gratuito per donne. L'iniziativa è stata lanciata a Montorfano dall'Amministrazione comunale.

Otto lezioni per ragazze e donne

Organizzato in collaborazione con l'associazione Okinawa Karate Club Como, il corso, come detto, sarà a titolo gratuito per ragazze e donne senza limiti di età. "Karate donna sicura" si articolerà in otto lezioni totali al via da venerdì 7 febbraio e che proseguiranno fino a venerdì 28 marzo in palestra comunale. Le date: 7,12, 14, 19, 28 febbraio; 7, 21 e 28 marzo.

Prende il via anche a Montorfano una iniziativa già avviata in alcuni Comuni del territorio e che ha ottenuto un buon risultato, ideata nell’intento di offrire a tutte le donne di tutte le età un mezzo di difesa pratico. Durante le lezioni saranno infatti impartiti i fondamenti dei comportamenti da adottare in caso di aggressione.

Informazioni e adesioni possono essere fatte direttamente presso il responsabile del progetto: Renato Papale, maestro cintura nera VII Dan di karate, al numero 331/2955995 o in segreteria comunale: segreteria@comune.montorfano.co.it.