Autonomia differenziata: incontro con la parlamentare Chiara Braga (Pd)

Autonomia differenziata: una novità preoccupante per il circolo di Olgiate Comasco del Partito democratico.

Incontro pubblico al Medioevo

Uno dei temi più discussi dell’ultimo periodo e che merita un approfondimento: così il circolo di Olgiate Comasco presenta l'incontro in calendario venerdì 4 ottobre, alle 21, nella Sala mostre del centro congressi Medioevo, in via Lucini 2. Al centro dell'attenzione l'autonomia differenziata.

L'invito a partecipare

"Il Partito democratico - fa sapere Davide Palermo, segretario del circolo Pd di Olgiate Comasco, che avrà il compito di introdurre l’incontro - organizza una serata per parlare di uno dei temi più discussi degli ultimi mesi, per via delle importanti conseguenze che potrebbe avere sul futuro del nostro Paese: quello dell’autonomia differenziata".

I relatori

L’incontro vedrà gli interventi, in qualità di relatori, dell’onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, di Sandro Estelli, segretario della Camera del Lavoro Cgil-Como, e di Nannerel Fiano, ricercatrice in diritto costituzionale. Come puntualizzano gli organizzatori della serata, sarà l’occasione per analizzare il tema sotto diversi aspetti e farsi un’opinione in merito.