Lavori notturni in autostrada.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di questa sera, martedì 6, alle 5 di mercoledì 7 agosto, sarà chiusa l'uscita di Fino Mornasco , per chi proviene da Lainate e da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord.