L'evento immersivo tra innovazione, storia e nuove tecnologie è andato in scena al concessionario di Luisago

Autotorino ha celebrato i 140 anni di Mercedes-Benz con un evento speciale dedicato a clienti e appassionati nella sede di Luisago (CO): una serata immersiva e coinvolgente, capace di unire racconto, innovazione e intrattenimento per far vivere in prima persona l’evoluzione di uno dei brand più iconici dell’automotive.

Autotorino celebra i 140 anni Mercedes-Benz con un viaggio nella storia del marchio

L’appuntamento ha assunto un valore ancora più significativo grazie all’intreccio di importanti ricorrenze: il prossimo decennale della sede comasca e la vigilia dei vent’anni di collaborazione tra Autotorino e la casa della stella.

Un racconto autentico che ha messo in dialogo storia, innovazione e legame con il territorio, trasformando la celebrazione in un’esperienza condivisa.

Un viaggio nella storia Mercedes-Benz

Nel corso della serata, i 250 ospiti sono stati protagonisti di un viaggio emozionale attraverso diverse epoche della mobilità e della storia Mercedes-Benz, tra modelli iconici e soluzioni tecnologiche che ne hanno segnato l’evoluzione.

Un percorso narrativo che ha messo al centro le persone, coinvolgendole in modo diretto e trasformando la visita in un’esperienza memorabile.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Tecnologia e intrattenimento

Tra i momenti più distintivi, un corner fotografico interattivo ha offerto ai partecipanti l’opportunità di vivere in prima persona questo viaggio nel tempo.

Grazie a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, ciascuno ha potuto trasformare il proprio ritratto proiettandosi in un’altra epoca, al volante di un modello Mercedes-Benz simbolo di quel periodo.

A completare l’atmosfera della serata, un Dj set e giochi di luci laser e led hanno fatto da cornice all’esposizione delle gamme che esprimono il presente e il futuro della casa di Stoccarda: la nuova generazione del SUV bestseller GLC, la versatile GLB e l’auto dell’anno 2026 CLA.

Le parole dei protagonisti

“Con questa iniziativa abbiamo voluto condividere con i nostri clienti un percorso fatto di innovazione, evoluzione della mobilità e qualità della relazione – ha commentato Matteo Rosato, responsabile della filiale Autotorino di Luisago – Questi sono i principi che guidano il nostro lavoro quotidiano e che trovano piena espressione nella quasi ventennale partnership tra Autotorino e Mercedes-Benz nonché in un appuntamento speciale come questo, che ricorre nel decimo anno di attività della nostra filiale.”

Una celebrazione nazionale

L’evento si inserisce nelle celebrazioni sul territorio nazionale per i 140 anni del marchio che coinvolgono la rete Mercedes-Benz, confermando gli showroom come luoghi sempre più aperti, in cui vivere esperienze, relazioni e scoprire in prima persona il fascino dell’evoluzione della mobilità.